Wielkie pieniądze w grze. Oto plan Messiego i jego przyjaciół

Gwiazdy Barcelona zagrają na Bliskim Wschodzie?

Hiszpańscy dziennikarze podają, że odejście dwóch piłkarzy z Barcelony jest jasnym sygnał, iż na Camp Nou nie wróci także Messi. To właśnie Busquets i Alba mieli być magnesem dla Argentyńczyka, a skoro obaj odchodzą, to los kapitana mistrzów świata również wydaje się przesądzony.

Hiszpanie mają coraz mniej wątpliwości, że "barcelońskie trio" obrało kurs na Bliski Wschód. Piłkarze mają być już po słowie z jednym z klubów, gdzie zarobią ogromne pieniądze. Do tego doszli do wniosku, że skoro mają ruszać się z Europy, to lepiej zrobić to wspólnie.