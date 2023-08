Wielki talent opuści Barcelonę. Niespodziewana zmiana kierunku

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że prawie 21-letni utalentowany Ansu Fati opuści Barcelonę na rzecz Tottenhamu Hotspur - informowaliśmy o tym wczoraj . Roczne wypożyczenie było w zasadzie przesądzone, ale jak to w świecie "modern football" często bywa - nic nie jest pewne, dopóki nie zostaną podpisane stosowne dokumenty.

W ostatniej chwili do gry wszedł konkurent Spurs z Premier League - Brighton. Jak informuje Fabrizio Romano, decydująca była osoba progresywnego włoskiego trenera Roberto De Zerbiego, który na samym finiszu przekonał utalentowanego Hiszpana do zmiany decyzji. W tej sytuacji Fati dołączy do drużyny, w której jest również reprezentant Polski, Jakub Moder.