Wielki powrót napastnika do Barcelony. I nie chodzi o Leo Messiego

Bojan Krkić wróci do Barcelony w nowej roli?

Wygląda jednak na to, że wychowanek Barcelony ma już pomysł na to, co będzie robił po karierze. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował bowiem, że może wrócić na Camp Nou, ale w innej roli. Trwają bowiem rozmowy na temat tego, by Krkić pomagał w transferach, ale także odpowiadał za kontakt między pierwszą a drugą drużyną.