Wielki powrót był możliwy. Lionel Messi w końcu to wyznał. "Próbowałem"

Lionel Messi został wybrany sportowcem roku w argentyńskim magazynie "Time". Jako laureat udzielił wywiadu, w którym wrócił wspomnieniami do momentu, gdy żegnał się z Paris Saint-Germain. Messi przyznał wprost, że w tamtym momencie kariery zastanawiał się poważnie nad powrotem do Barcelony. Ostatecznie z planów powrotu nic jednak nie wyszło i Argentyńczyk trafił do Interu Miami.