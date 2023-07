Wielki hit coraz bliżej. Od dziś Lewandowski może mieć problem

Dziś rozstrzygnie się przyszłość Ousmane Dembele, którego z Barcelony chce pozyskać Paris Saint-Germain. W kontrakcie Francuza jest opcja wykupienia go za 50 mln euro, która może zostać uruchomiona jeszcze tylko dziś. Hiszpańskie media podają, że jest raczej przesądzona, iż w ciągu najbliższych godzin ta kwota wpłynie na konto mistrzów Hiszpanii, co będzie oznaczało przeprowadzkę 26-letniego zawodnika do Paryża.