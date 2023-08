Wielki debiut w FC Barcelona. Lewandowski doczekał się na gwiazdę

Transfer Gündoğana był jednym z hitów tegorocznego letniego okresu transferowego - dla FC Barcelona tym bardziej godnym uwagi, że piłkarzowi skończył się kontrakt z Manchesterem City i nie trzeba było wykupywać go od dotychczasowego pracodawcy. Blaugrana pochwaliła się pozyskaniem nowego zawodnika jeszcze w czerwcu, ale później sprawa zdawała się komplikować. FC Barcelona długo nie rejestrowała swojego nowego piłkarza, jeszcze na kilka dni przed inauguracyjnym meczem mając potwierdzonych do gry zaledwie 13 zawodników . W tej sytuacji w mediach pojawiły się nawet sugestie, że być może w życie wejdzie zapis w kontrakcie Niemca, zgodnie z którym będzie mógł on opuścić klub i szukać innego pracodawcy.

Lewandowski zagra z Gündoğanem. Co pokażą na boisku?

Informacja o potwierdzeniu Niemca do gry to doskonała wiadomość dla Roberta Lewandowskiego - Polak będzie miał okazję grać z kolejnym mocnym partnerem. Według informacji meczyki.pl "Lewy" odegrał zresztą swoją rolę w transferze Gündoğana - miał go namawiać na wybranie FC Barcelona podczas spotkania obu zawodników, do którego doszło przy okazji meczu Polska - Niemcy.