To był kolejny policzek dla kibiców Barcelony . Po kolejnym przegranym mistrzostwie i słabym występie w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/2022, mieli nadzieję, że wiele się zmieni. Latem do drużyny dołączył Robert Lewandowski , a okres przygotowawczy pod okiem Xaviego Hernandeza miał szybko przynieść efekty. Optymizm fanów został jednak brutalnie stonowany jeszcze przed zakończeniem fazy grupowej LM.

Na jego szczęście w drużynie od tamtego czasu wydarzyło się wiele dobrego. Barcelona zdobyła Superpuchar, czyli pierwsze trofeum od czasu odejścia Lionela Messiego . Do tego awansowała do półfinału Pucharu Króla, a w La Liga ma osiem punktów przewagi na Realem Madryt . Dlatego Xavi przekonuje, że nie traktuje Ligi Europy jako zła koniecznego, ale szansy na kolejną zdobycz w tym sezonie.

Dla Xaviego mecz z Anglikami to także okazja do podtrzymania świetnej passy oraz udowodnienia, że odpadnięcie z Ligi Mistrzów wynikało z faktu, że drużyna na początku sezonu była jeszcze na etapie zgrywania się. Zresztą kibice, i to nie tylko Barcelony pytają, czy gdyby Katalończycy zdołali wyjść z grupy, to czy dziś byliby... jednymi z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów.