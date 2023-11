Wielka wpadka Barcelony w Madrycie. Obrona tytułu się oddala

Choć Lewandowski strzelił 82. bramkę dla kadry narodowej (w meczu z Łotwą), to nie była to udana przerwa reprezentacyjna. Polacy nie wygrali z Czechami i awansu na Euro muszą szukać poprzez baraże. Polak wrócił do Barcelony i od razu poczuł się pewnie lepiej. Tu przed wyjazdem na zgrupowanie błysnął skutecznością i zdobył dwie bramki.

Niemieckiego bramkarza zastąpił Inaki Pena. To był dla niego dopiero trzeci w karierze występ w La Liga. I być może na początku zjadły go nerwy, bo po dość łatwym strzale Isiego Palazona, wypuścił piłkę i niewiele zabrakło, by Jorge de Frutos zdążył dobić do bramki.