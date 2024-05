Wicemistrz Europy chce do Barcelony. Flick żąda wzmocnienia tej pozycji

W FC Barcelona rozpoczyna się era rządów Hansiego Flicka. Co oczywiste, nowy trener przyniósł do klubu swoją wizję, a co za tym idzie - życzenia transferowe. To, w czym Niemiec w stu procentach zgadza się z Xavim Hernandezem, jest twierdzenie, że "Blaugrana" potrzebuje nowego defensywnego pomocnika. Kandydatów do stania się nowym Sergio Busquetsem jest sporo, a ostatnio do listy dołączyło nowe nazwisko. Według katalońskiego "Sportu" o transferze do Hiszpanii marzy zawodnik Manchesteru City.