Araujo zabraknie w Almerii, ale czy tylko tam?

Bieżący sezon nie jest jednak w wykonaniu 25-latka tak udany, jak ten 2022/2023. Swój bezapelacyjnie najgłośniejszy występ zanotował w rewanżu z Paris Saint-Germain. Niepotrzebnie sfaulował Bradleya Barcolę, za co zobaczył czerwoną kartkę. Po tej sytuacji plan FC Barcelona posypał się, a paryżanie odwrócili losy dwumeczu i awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Stoper wrócił do gry, ale brakowało go już w niedawnym starciu z Realem Sociedad (2:0), które spędził na ławce rezerwowych. W czwartek, zaś, "Blaugranę" czeka wyjazd do już zdegradowanej Almerii.