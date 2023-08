Jak poinformował dziennik "Sport", jeśli w najbliższych godzinach nie dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji, to Giovanni Lo Celso nie trafi do Barcelony. Kataloński klub był zainteresowany wypożyczeniem argentyńskiego środkowego pomocnika, nie chcąc wydawać 10-15 milionów euro na transfer definitywny. Tottenham nie zgadza się jednak na utratę swojego zawodnika na dziesięć miesięcy. Zarząd Daniela Levy'ego wysłał już decyzję odmowną. Byłby skłonny zgodzić się jedynie na sprzedaż gotówkową.