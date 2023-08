Ujawnili listę płac w Barcelonie. Co z Robertem Lewandowskim?

Robert Lewandowski latem 2022 roku przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony i niemal od razu zaczął odnosić pierwsze sukcesy w barwach nowej drużyny. Debiutancki sezon, trzeba przyznać, polski napastnik mógł zaliczyć do udanych - nie dość, że został on mistrzem Hiszpanii, to na dodatek sezon zakończył jako król strzelców La Liga.