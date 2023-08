Tyle Barcelona zarobi na sprzedaży gwiazdy. Od razu rusza po kolejną

Odejście Ousmane'a Dembele z FC Barcelona do Paris Saint-Germain wywołało wielkie zamieszanie. Wszystko wskazuje jednak na to, że lada moment francuski skrzydłowy przejdzie do klubu ze swojej ojczyzny, a "Duma Katalonii" zarobi na jego odejściu nieco więcej, niż przewidywała klauzula odstępnego ważna do 31 lipca. Fabrizio Romano informuje, że klub Roberta Lewandowskiego nie zamierza próżnować i już wie, na którego zawodnika chciałby wydać pozyskane pieniądze.