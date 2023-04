Trener Realu zaczepił Barcelonę. Odpowiedź Xaviego jest zaskakująca 

Carlo Ancelotti i Xavi Hernandez wymienili się "uprzejmościami"

Kwestię punktowego dystansu między Barceloną a Realem skomentował Carlo Ancelotii . - Jeśli porównamy jakość obu drużyn, różnica między nimi nie wynosi jedenaście oczek. Pokazaliśmy to, gdy graliśmy ze sobą. Małe szczegóły zadecydowały o tej luce punktowej . Chcemy ją zniwelować w kolejnych meczach - deprecjonował wynik " Dumy Katalonii " włoski szkoleniowiec.

Xavi odniósł się do słów swojego rywala w trakcie konferencji prasowej przed środowym meczem ligowym z Rayo Vallecano. - Ancelotti ma całkowitą rację. W pełni się z nim zgadzam. Odbieram jego słowa jako pochwałę. To znak, że robiliśmy pewne rzeczy dobrze. Nie odbieram tego jako krytykę, wręcz przeciwnie. To wiele mówi o naszym sezonie ligowym - powiedział trener "Barcy".