Bez problemu można wyobrazić sobie znacznie lepszy moment sezonu na El Clasico dla Barcelony niż właśnie teraz . Katalończycy co dopiero odpadli w 1/16 finału Ligi Europy (remis i porażka z Manchesterem United ), do tego w niedzielę przegrali w lidze z broniącą się przed spadkiem Almerią . Co prawda piłkarze Xaviego w tabeli La Liga ciągle mają siedem punktów przewagi nad "Królewskimi", ale nie da się ukryć, że wpadli w dołek.

- Nie ma co ukrywać, że to teraz przeciwnicy będą faworytem. To mistrzowie Hiszpanii, grają w Lidze Mistrzów i są w niezłej formie. Czeka nas trudny mecz, ale należy pamiętać, że nasza drużyna cały czas jest w budowie. Myślę jednak, że sprawa awansu do finału rozstrzygnie się w rewanżu na Spotify Camp Nou - nie ma wątpliwości Xavi.