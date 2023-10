Trener Barcelony nie owija w bawełnę. To może zaboleć Lewandowskiego

Xavi szkoleniowcem FC Barcelona został blisko dwa lata temu, bo 6 listopada 2021 r. Zastąpił na stanowisku Ronalda Koemana, do którego Katalończycy już stracili cierpliwość.

Z początku Hiszpanowi szło różnie, a pierwszy sezon La Liga zakończył na drugim miejscu, z 13 punktami straty do Realu Madryt . W swoim pierwszym letnim oknie transferowym szkoleniowiec postawił jednak na sprowadzenie Roberta Lewandowskiego i tej decyzji raczej nie może żałować , choć zapytany o piłkarza, który najbardziej go zaskoczył , odpowiedział wymijająco:

- Byłoby niesprawiedliwością wyróżniać tylko jednego. Postawię zatem na mieszankę weteranów i mentalność młodych. Ale to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to jakość wszystkich moich graczy - powiedział Xavi.