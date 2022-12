Transferowa ofensywa Saudyjczyków! Chcą gwiazdora Barcelony

Sergio Busquets na celowniku saudyjskiego Al-Nassr

Trzeba przyznać, że Busquets na brak ofert nie może narzekać. Piłkarzowi od pewnego czasu marzy się wspólna gra w MLS z Lionelem Messim , ale wygląda na to, że przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych odłoży jeszcze o rok.

Takie rozwiązanie jest idealne dla Barcelony , która przekonuje swojego kapitana, by jeszcze nie opuszczał Camp Nou i przedłużył kontrakt do czerwca 2023 r.

Al-Nassr na pewno przebija finansowo obie opcje. Saudyjczycy wydają się mieć skarbiec pieniędzy do wydania, bo np. Ronaldo zapropoponowali 200 mln euro za dwa lat gry. Oferta dla Busquetsa nie jest oczywiście aż tak wysoka, ale bardzo kusząca. Co więcej, mogłaby na tym skorzystać Barcelona, bo Saudyjczycy są w stanie zapłacić Katalończykom za to, by zgodzili się na transfer Busquetsa już zimą.