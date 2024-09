Transfer Szczęsnego, a teraz jeszcze to. Idzie wielka zmiana w drużynie Lewandowskiego

Wygląda na to, że już niebawem Robert Lewandowski będzie miał w Barcelonie jeszcze więcej powodów do szczęścia. Podpisanie kontraktu jego klubu z Wojciechem Szczęsnym zbliża się wielkimi krokami, a teraz dziennikarze "Mundo Deportivo" informują, że lada dzień może dojść do kolejnego wielkiego przełomu w "Dumie Katalonii". Cały klub czekał bardzo długo na to, co ma się wydarzyć.