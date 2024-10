Tomaszewski uderzył w Szczęsnego, fani Barcelony odpowiadają. Poszło "na noże"

- Mnie się to nie podobało. Powiedziałem, że dla mnie, kiedy się coś obiecuje i mówi, że się kończy karierę, nikt go do tego nie zmuszał, a nagle on tę karierę podjął, mnie się to nie podoba. 85% Polaków się podobało, a ja byłem w tej "piętnastce". Ja bym tak nie postąpił. Tutaj dobiera się ciągle jakieś plusy, że kapitalnie zrobił. Dla mnie nie zrobił kapitalnie, ale to jest moje zdanie. Czy to jest zdanie do śmiechu? Powiedziałem o tym, że jest to najbardziej zadłużony klub świata i spowodowało to ten wybuch śmiechu? Nie wiem, z czego tu się śmiać - skomentował ponownie Tomaszewski.