To wydarzyło się naprawdę. Żenujące informacje po meczu Barcelony

Getafe - Barcelona. Piłka częściej poza grą

Hiszpańscy dziennikarze wyliczyli nawet, że piłka rzadziej była w grze niż poza grą! Ze 116 rozegranych minut, piłka poza grą była przez 60 minut i 43 sekundy. Jeszcze gorzej wygląda to zestawienie, jeśli wziąć pod uwagę czas doliczony do drugiej połowy. Arbiter przedłużył ją o 15 minut i 25 sekund, ale w tym czasie piłkarze grali tylko przez 5 minut i 25 sekund!