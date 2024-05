FC Barcelona w czwartek pokonała na wyjeździe UD Almerię (2:0), przybliżając się do wicemistrzostwa. To spotkanie było jednak w głównej mierze tematem zastępczym dla bomby, która spadła przed pierwszym gwizdkiem. Podobno Joan Laporta stracił cierpliwość do Xaviego Hernandeza i zamierza go zwolnić. Trener udzielił jednak klarownej wypowiedzi w tej kwestii podczas konferencji pomeczowej.

Czasem słońce, czasem deszcz. Zamieszanie w FC Barcelona

To, co wyprawia się w ostatnich miesiącach w FC Barcelona jest niebywałe. W styczniu Xavi Hernandez zapowiedział swoje odejście po sezonie. Poziom gry drużyny rzeczywiście wzrósł, a dziennikarze dopytywali, czy 44-latek nie zamierza zmieniać zdania. Ten szedł w zaparte, twierdząc, że nie - dopóki jego zespół nie przegrał walki o jakiekolwiek trofeum. Wówczas Joan Laporta i Deco uznali, iż jest to idealny moment na przekonanie szkoleniowca do pozostania na przyszłą kampanię. Ta sytuacja miała miejsce pod koniec kwietnia. Reklama

Deco, Joan Laporta i Xavi / LLUIS GENE/ AFP / AFP

Nie minął miesiąc, a doszło do kolejnego zwrotu akcji. Prezesowi "Blaugrany" najwyraźniej nie przeszkadzały bardzo słabe wyniki sportowe i liczne mniejsze grzeszki Xaviego. Wściekł się jednak za wypowiedź z niedawnej konferencji.

Sytuacja jest skomplikowana, szczególnie na poziomie ekonomicznym, jeśli chodzi o rywalizację z największymi konkurentami zarówno w Hiszpanii, jak i w Europie. Mamy sytuację finansową, która nie ma nic wspólnego z tą sprzed 25 lat. Wtedy przychodził trener i mówił, że chce tego, tego i tego. Teraz tak nie jest. Nie mamy teraz takich warunków jak inne kluby, które mają korzystną sytuację FFP i dużą lepszą sytuację finansową. (...) To nie znaczy, że nie chcemy walczyć o tytuły, ale taka w tym momencie jest sytuacja "Barçy". Kibic musi zrozumieć, że potrzebujemy stabilizacji, że potrzebujemy czasu, ale postaramy się dobrze wykonywać pracę, aby rywalizować. ~ mówił Xavi

Laporta chce krwi, a Xavi nic o tym nie wie

Prezesa i dyrektora sportowego zabrakło podczas wyjazdu do Almerii. Mało tego, w piątkowy poranek "RAC1" przekonywało, iż Laporta podjął decyzję o zwolnieniu Xaviego i zatrudnieniu innego szkoleniowca na przyszły sezon. 44-latek starał się jednak na konferencji pomeczowej zachować klasę i podtrzymywał ustaloną przed miesiącem wersję.

Jestem pewien, że będę trenerem Barcelony w przyszłym sezonie. Jestem bardzo podekscytowany, nie mogę się doczekać presezonu. Planujemy kolejny sezon z Deco. Postrzegam to jako szansę. Jestem podekscytowany i wciąż mam zaszczyt być w najlepszym klubie na świecie, jakim jest "Barca", z całą ambicją zdobywania tytułów, co jest głównym celem tego klubu. Wczoraj powiedziałem tylko, że sytuacja ekonomiczna klubu nie jest najlepsza. ~ uważa szkoleniowiec

Niebawem przekonamy się, co ostatecznie zadecyduje impulsywny Laporta. Przed "Blaugraną" jeszcze dwa spotkania w trwającym sezonie: z Rayo Vallecano i Sevillą FC. Według doniesień "AS-a", Deco wybrał się w nagłą podróż do Portugalii. Tam ma negocjować warunki z obecnym trenerem FC Porto, Sergio Conceicao. Coraz więcej wskazuje zatem na to, iż wspomniany mecz z Sevillą będzie dla Xaviego pożegnaniem z pracą, którą wykonywał przez ostatnie dwa i pół roku. Reklama

Reklama Hat-trick Roberta Lewandowskiego w meczu FC Barcelona - Valencia / Eleven Sports / Eleven Sports

Xavi Hernandez, trener FC Barcelona / AFP/MARCO BERTORELLO/MON / AFP

Joan Laporta / AFP/LLUIS GENE/ / AFP