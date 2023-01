To już pewne! Kolejne osłabienie Barcelony, piłkarz zawieszony za bijatykę

Na nic zdały się odwołania - Ferran Torres został ostatecznie zawieszony na dwa spotkania La Liga. A to oznacza, że do ligowej kadry Katalończyków wróci w tym samym czasie, co Robert Lewandowski. Obaj będą mogli jednak zagrać w jutrzejszym półfinale Superpucharu. Spotkanie FC Barcelona - Betis Sewilla o godz. 20. Transmisja w Eleven Sports, relacja na Sport.Interia.pl.