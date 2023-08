To byłby hit. Barcelona rusza po wielką gwiazdę. Jest porozumienie

Odejście Ousmane'a Dembele z FC Barcelona do PSG ma zostać ogłoszone niebawem. Wciąż nie wiadomo, ile dokładnie mistrzowie Hiszpanii zarobią na tym transferze. Te pieniądze mają zostać wykorzystane do sprowadzenia prawego obrońcy.

To byłby prawdziwy hit, ponieważ jeszcze sezon temu Joao Cancelo był postrzegany jako jeden z najlepszych, a może nawet i najlepszy piłkarz na swojej pozycji w angielskiej Premier League - pod wodzą Pepa Guardioli częściej występował jednak na lewej obronie. Biorąc pod uwagę sytuację finansową "Barcy", sprowadzenie takiego zawodnika byłoby wielkim transferowym sukcesem.

Cancelo ma za sobą trudny sezon. Xavi chce, aby odbudował się w Barcelonie

Miniony sezon nie był już dla Joao Cancelo tak znakomity. On i Pep Guardiola poróżnili się w kwestii sposobu gry drużyny i ostatecznie Portugalczyk został wypożyczony do Bayernu Monachium. Tam również nie sprawdził się zbyt dobrze i ostatecznie "Die Roten" nie zdecydowali się na jego wykupienie. Nie zmieniło się jednak to, że Guardiola nadal nie widzi dla niego miejsca w składzie "Obywateli".