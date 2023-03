O zainteresowaniu Katalończyków Brazylijczykiem słychać od miesięcy. Hiszpańscy dziennikarze już nazwali go następcą Roberta Lewandowskiego , a sam zawodnik przyznaje, że to dla niego zaszczyt.

- Zawsze zauważam łatwość Lewandowskiego w wykańczaniu sytuacji. Gdybym miał u boku zawodnika na takim poziomie, starałbym się nauczyć jak najwięcej. Jeśli tak by się stało, byłoby to bardzo ważne dla mojej kariery. To byłaby wspaniała rzecz - podkreślał Roque w wywiadzie z katalońskim dziennikiem "Sport".