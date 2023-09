Tego w Barcelonie nie było od lat. Lewandowski nie będzie zadowolony

Mniej minut Roberta Lewandowskiego w Barcelonie?

Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie grał wszystkie spotkania od pierwszej do ostatniej minuty. Co więcej, nawet w poprzednich rozgrywkach La Liga, gdy tylko był zdolny do gry, to tylko raz nie zaliczył spotkania od deski do deski. Teraz jednak może się to zmienić, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Polak ma już 35 lat.