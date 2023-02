Szykuje się wielki hit. Barcelona blisko transferu!

Strony od tygodni pracują nad transferem. Barcelona przygotowuje się do załatania dziury na środku pola po zbliżającym się rozstaniu z Sergio Busquetsem (stanie się to w czerwcu lub rok później), a Gundogan od jakiegoś czasy rozgląda się za nowym pracodawcą.

Ilkay Gundogan zagra w Barcelonie?

Niespełna 33-letni Niemiec ma do tego pełne prawo, ponieważ jego umowa z Manchesterem City wygasa już w czerwcu, więc zgodnie z przepisami od stycznia może prowadzić negocjacje z innymi klubami. Co prawda jest pozycja w angielskim klubie jest mocna (w tym sezonie Premier League zagrał 20 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty), ale Gundogan nie ukrywał, że mógłby zmienić otoczenie. A do pozostania w Manchesterze City na pewno nie zachęca ostatnie zamieszania wokół klubu związane z finansowym fair-play.