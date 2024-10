Szczęsny znów przemówił, wspomina telefon z Barcelony. "Dlatego się zgodziłem"

Wielkimi krokami zbliża się debiut Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona. Polak rozpoczął treningi z zespołem, które mają zaowocować powrotem do gry już w październiku. Doświadczony bramkarz znajduje też oczywiście czas na aktywności medialne. W jednym z ostatnich wywiadów zwrócił się bezpośrednio do Hiszpanów i ujawnił kulisy negocjacji. Zawodnik wprost przyznał, co pomyślał, gdy po raz pierwszy zadzwonili działacze „Dumy Katalonii”.