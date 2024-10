Szczęsny liczy na debiut, a tu nowe wieści o ter Stegenie. Klub się chwali, kibice wydali wyrok

Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny zadebiutuje w barwach FC Barcelona już 20 października. Drużyna Hansiego Flicka tego dnia mierzy się u siebie z Sevillą w ramach 10. kolejki zmagań ligowych. Polak zadeklarował, że czuje się gotowy na to, aby zagrać w tym spotkaniu, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie niemiecki szkoleniowiec.

Wojciech Szczęsny, aby dołączyć do FC Barcelona, wrócił z piłkarskiej emerytury. Nie spędził na niej dużo czasu, ale nie zmienia to faktu, iż zawodowo był już po drugiej stronie rzeki. Powrót z pewnością nie był dla niego łatwą decyzją. Poważna kontuzja Marca-Andre ter Stegena sprawiła jednak, że Polak ostatecznie postanowił podjąć rękawicę.

Ter Stegen walczy z urazem. Wielu kibiców za nim nie tęskni

Kibice Barcelony przed kontuzją ter Stegena sporo narzekali na jego formę sportową. Niemiec nie był punktem drużyny i swoimi kolejnymi błędami nie poprawiał swojego wizerunku u sympatyków klubu. Wojciech Szczęsny jeszcze nie zadebiutował a cules już są pewni, że Wojciech Szczęsny najprawdopodobniej nie pozwoli Niemcowi wrócić do bramki. Przynajmniej tego by sobie życzyli.

W mediach społecznościowych FC Barcelona wstawiła fotografie, na której widać niemieckiego bramkarza w trakcie rekonwalescencji. Pod zdjęciem zdecydowana większość komentujących kibiców Barcelony daje do zrozumienia, iż nie tęskni za ter Stegenem i wolałaby, aby to Szczęsny na dłużej pozostał w FC Barcelona .

- To prawdopodobnie jedna z najlepszych wiadomości dzisiaj, ale nie powinien zapominać o lekcjach języka arabskiego, Ronaldo nie może się doczekać, żeby go mieć - dodał kolejny kibic, sugerujący, że ter Stegen po powrocie do zdrowia powinien przenieść się do Arabii Saudyjskiej.