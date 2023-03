Świetny wynik Barcelony. Lewandowski i spółką idą po rekord

FC Barcelona najlepiej broniącą drużyną XXI wieku?

Z kolei Marc-Andre ter Stegen rozgrywa sezon życia. W tym sezonie w La Liga zaliczył już 2340 minut, a to oznacza, że rywale do siatki Barcelony trafiają raz na 240 minut! Jeśli defensywa Katalończyków dalej będzie się tak świetnie spisywać, to ma szansę pobić rekord XXI w. meczów bez straconej bramki we wszystkich ligach TOP5.