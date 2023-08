Stało się to, o czym pisały w ostatnich godzinach hiszpańskie media. Marc-Andre Ter Stegen przedłużył kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Jego poprzednia umowa obowiązywałaby jeszcze przez dwa sezony. Niemiec poszedł na rękę klubowi i zgodził się na odroczenie części płatności, aby zarejestrowany do pierwszego zespołu mógł zostać inny golkiper, Iñaki Peña. Jeśli bramkarz urodzony w Mönchengladbach wypełni kontrakt, spędzi w stolicy Katalonii czternaście lat.