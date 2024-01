Świetne wieści dla Barcelony. Kluczowa informacja przed meczem Ligi Mistrzów

FC Barcelona przegrała finał Superpucharu Hiszpanii, odpadła także z Pucharu Króla, więc teraz mistrzowie Hiszpanii wszystkie siły rzucają na rozgrywki ligowe, a wkrótce rozpoczną bitwę z Napoli o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Wiele wskazuje, że do tego dwumeczu piłkarze Xaviego Hernandeza przystąpią wzmocnieni, ponieważ do tego czasu gotowy do gry ma być bramkarz Marc-Andre ter Stegen.