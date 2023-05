Stanowcze żądanie Barcelony w sprawie Messiego. Stawiają sprawę jasno

Jest już niemal pewne, że piłkarz nie przedłuży umowę z Paris Saint Germain , która wygasa 30 czerwca. A to oznacza, że za półtora miesiąca Messi będzie wolnym zawodnikiem, więc już teraz może podpisać umowę z innym klubem.

Niedawno pojawił się informacja, że kapitan mistrzów świata już związał się jednym z klubów z Bliskiego Wschodu, ale te wiadomości zostały zdementowane. W tej sytuacji Barcelona cały czas próbuje przygotować się na powrót Messiego, co nie jest łatwe, ponieważ klub musi działać zgodnie z obostrzeniami finansowego fair - play.

FC Barcelona zażąda od La Liga pisemnej gwarancji w sprawie Messiego

Katalończycy przedstawiają władzom ligi plan cięć budżetowych, by dzięki temu móc zatrudnić Argentyńczyka. W klubie uznano jednak, że gdy już wymogi stawianie przez La Liga zostaną spełnione, to Katalończycy poproszą władze ligi, by na piśmie zagwarantowano, iż Messi zostanie zarejestrowany.