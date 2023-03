W tej sytuacji szkoleniowiec rozgląda się za wzmocnieniami, a według "El Futbolero" tropy prowadzą do Angela di Marii , byłego zawodnika Realu Madryt. Di Maria z "Królewskimi" zdobył mistrzostwo Hiszpanii (2011/2012) oraz wygrał Ligę Mistrzów (2013/2014). Później dołożył pięć mistrzostw Francji z Paris - Saint Germain , a obecnie jest zawodnikiem Juventusu Turyn .

Za 35-letnim Argentyńczykiem przemawia jeszcze jedna ważna rzecz - w czerwcu wygasa jego umowa ze "Starą Damą", więc Barcelona mogłaby go pozyskać za darmo. Problemem może być jednak wysokość pensji, ponieważ nieoficjalnie mówi się, że Di Maria chciałby zarabiać ok. pięciu milionów euro rocznie. To dla Katalończyków dużo, ale są w stanie spełnić te żądania.