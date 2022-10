Sędziowie krzywdzą Barcelonę. Sprawa ma drugie dno?

Barcelona jest w opałach. We wtorek przegrała na wyjeździe z Interem 0-1 i była to jej druga porażka w trzecim spotkaniu. W tej sytuacji Katalończycy po raz kolejny mogą nie wyjść z grupy Ligi Mistrzów, co byłoby dla nich katastrofą.

Ostre noty dla Barcelony. Bez litości dla Lewandowskiego!

Reklama

W Mediolanie piłkarze Xaviego Hernandeza mieli przewagę, ale długo nie byli w stanie zagrozić bramce gospodarzy. Konkretniejsi byli mediolańczycy, a dokładniej Hakan Calhanoglu, który tuż przed przerwą zdobył bramkę uderzenie zza pola karnego.

Przez całą drugą połowę Barcelona biła głową w mur, ale w doliczonym czasie doszło do kontrowersyjnej sytuacji . Piłka została dośrodkowana w pole karne Interu, tam próbował ją wybić Denzel Dumfries, ale futbolówka trafiła go w rękę. Holenderscy sędziowie, którzy pełnili funkcję sędziów VAR (Pol van Boekel i Dennis Higl) nie dopatrzyli się jednak przewinienia i po około minucie przekazali głównemu Slavko Vinciciowi, że można wznowić grę.

Po meczu poinformowano, że Barcelona zamierza złożyć oficjalną skargę do UEFA . Głównym postulatem ma być odsunięcie od spotkań Katalończyków Pola van Boekela. Ten sam arbiter "podpadł" Barcelonie już wcześniej, gdy w spotkaniu z Bayernem Monachium (0-2) nie podyktował rzutu karnego w sytuacji, gdy faulowany był Ousmane Dembele.

Kara za Superligę?

Hiszpańskie media oraz kibice Barcelony sugerują jednak, że sprawa może mieć drugie dno, a zaczęła się... w zeszłym roku, gdy część klubów ogłosiło założenie Superligi. Nowy twór zrzeszał 20 zespołów i miał być konkurencją dla Ligi Mistrzów. Ale przede wszystkim Superliga nie byłby zarządzana przez UEFA.

Fatalne wieści dla Lewandowskiego. A dziś może być jeszcze gorzej!

Większość klubów szybko jednak wycofała się z tego pomysłu, gdy UEFA przedstawiła im konsekwencje płynące z takiego buntu. Na placu boju do końca zostały jednak Real Madryt, Juventus Turyn i FC Barcelona, które z czasem musiały jednak także skapitulować, choć nieoficjalnie mówi się, że pomysł do końca jednak nie upadł.

Według katalońskich kibiców to właśnie z tego powodu ich drużyna do dziś znajduje się w niełasce UEFA. - Nic nie usprawiedliwia tylu błędów przeciwko jednemu klubowi. To wszystko musi być powiązane z Superligą - piszą kibice w social mediach i nie są w swoich sądach odosobnieni.

PJ