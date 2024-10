Rozczarowanie zamiast debiutu. Niepokojące słowa Wojciecha Szczęsnego

FC Barcelona poradziła sobie z Sevillą bez Wojciecha Szczęsnego

Kontuzja Marca-Andre ter Stegena pokrzyżowała plany FC Barcelona. Klub został z Inakim Peną, który w przeszłości nie udowodnił, iż ma umiejętności, by zostać podstawowym bramkarzem "Blaugrany". Błędy zdarzały mu się w niemalże każdym elemencie sztuki bramkarskiej. Dlatego też "Blaugrana" szybko ruszyła na rynek i ostatecznie przekonała Wojciecha Szczęsnego do powrotu z emerytury po zaledwie miesiącu. Polak zgodził się i na początku października podpisał kontrakt. 34-latek potrzebował kilku tygodni intensywnego treningu, by wrócić do odpowiedniego rytmu. Wydawało się jednak pewne, że po październikowej przerwie reprezentacyjnej wskoczy między słupki. Sam Polak wysłał sygnał, twierdząc, iż jest gotowy do gry. Błyskawicznie zareagował Hansi Flick, który zaskoczył na konferencji prasowej. Niemiec przyznał, że cieszy się, iż może liczyć na Szczęsnego, ale nie widzi powodu, by przeprowadzać zmianę w bramce. Jak powiedział, tak zrobił. W niedzielnym spotkaniu z Sevillą FC (5:1) ponownie bronił Pena, a Polak musi czekać na debiut w bordowo-granatowych barwach.