Robert Lewandowski zagra z dawnym kolegą? FC Barcelona szykuje duży transfer

Już od kilku miesięcy mówi się, że Joshua Kimmich mógłby dołączyć do FC Barcelona i ponownie zagrać z Robertem Lewandowskim. 28-letni piłkarz ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do 2025 roku i według nowych informacji nie pali się do przedłużenia umowy. Tymczasem "Barca" ma już plan, w jaki sposób wkomponować Kimmicha do swojego składu, gdyby faktycznie udało się go pozyskać.