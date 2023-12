Robert Lewandowski przemówił. Zwrócił się prosto do kibiców

Robert Lewandowski przeżywa największy spadek formy odkąd dołączył do Barcelony. Mimo to mistrzowie Hiszpanii cały czas wierzą w siłę wizerunku reprezentanta Polski i wykorzystują go do promocji. Tym razem 35-letni napastnik zaprasza kibiców na mecz Katalończyków w Stanach Zjednoczonych, który odbędzie się pod koniec roku. Wcześniej jednak Polak będzie miał jeszcze cztery mecze na przełamanie.