Real Madryt na łopatkach. Ta klęska może dać Barcelonie rekord

Porażka Realu zmniejsza jego szanse na obronę tytułu do absolutnego minimum. "Królewscy" już teraz tracą do Barcelony 11 punktów, a Katalończycy dopiero w środę grają swoje spotkanie. Do tego finisz ligi zbliża się wielki krokami, bo do końca rozgrywek zostało jeszcze siedem spotkań.