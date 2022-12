Real Madryt bierze napastnika za grube pieniądze. Barcelona też go chciała

To był kolejny wyścig po piłkarską perełką, ale wygląda na to, że tym razem zdecydowanie wygrał go Real Madryt. "Królewscy" są krok od podpisania kontraktu z 16-letnim Felipe Endrickiem, a łączna wysokość transferu może wynieść nawet 70 mln euro. Przy takiej kwocie z gry o Brazylijczyka wycofała się Barcelona.