Przyszłość gwiazdy Barcelony wyjaśniona. Xavi przemówił. "To nie ma sensu"

"Fati jest teraźniejszością i przyszłością Barcelony". Xavi zamyka dyskusję na ten temat

Transfer Ansu Fatiego do Realu Madryt? To żart, prawda? Byłem już bardzo dosadny, mówiąc o Ansu. Prowadzone są na ten temat debaty, a to nie ma najmniejszego sensu. Ansu jest ważnym piłkarzem i dziedzictwem klubu, teraźniejszością i przyszłością Barcelony

Czy to oznacza, że wcześniejsze doniesienia sugerujące, że Xavi Hernandez nie widzi Ansu Fatiego w swoim zespole były fałszywe? Na to wygląda. Trudno bowiem o lepsze źródło niż słowa samego zainteresowanego. Wszystko wskazuje na to, że Katalończyk wciąż wierzy w swojego podopiecznego i da mu szansę na odbudowanie kariery w macierzystym klubie.

Statystyki Ansu Fatiego w FC Barcelona nie są zdumiewające, co spowodowane jest głównie licznymi urazami i tym, że piłkarz z reguły wchodził jako rezerwowy na ostatnie minuty meczów. Do tej pory rozegrał on dla "Dumy Kataloni" 110 meczów, zdobył w nich 29 goli i zanotował 10 asyst. Wydaje się, że nadchodzący sezon będzie dla niego tym decydującym. Wciąż nie jest wykluczone, że piłkarz nie uda się na roczne wypożyczenie, aby cieszyć się bardziej regularną grą i odbudować swoją formę przed potencjalnym powrotem do podstawowej jedenastki "Barcy".