Przełomowe wieści w sprawie Messiego. W ten dzień wszystko stanie się jasne

Lionel Messi chce wrócić do Barcelony, a Barcelona chce powrotu Lionela Messiego. Hiszpańskie media są co do tego zgodne, ale w tej sytuacji nie wszystko zależy tylko od tych dwóch stron. We wszystko wmieszana jest również La Liga, która musi wykonać pierwszy krok - zaakceptować dwuletni plan uzdrowienia finansów klubu. Kiedy to się stanie. "Duma Katalonii" będzie mogła zacząć sprowadzać nowych piłkarzy.