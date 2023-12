Przełamanie Lewandowskiego na nic. Blamaż Barcelony w derbach Katalonii

Spotkanie z rewelacją sezonu - Gironą - był świetną okazją, by Polak wrócił do zdobywania goli. Zwycięstwo byłoby o tyle cenniejsze, że Barcelona zmniejszyłaby stratę do tej drużyny do punktu, a do liderującego Realu do dwóch. W sobotę zespół z Madrytu zremisował bowiem w Sewilli z Betisem. Zadanie dla Lewandowskiego i spółki nie było jednak łatwe.