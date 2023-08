Prezes Barcelony zaskoczył. Tak chce pomóc Lewandowskiemu

Do zamknięcia okna transferowego pozostało kilka dni, więc właśnie teraz można spodziewać się największego ruchu na piłkarskim rynku. Wygląda na to, że ostatniego słowa w sprawie wzmocnień nie powiedziała także FC Barcelona. Co więcej, Katalończycy zapewniają, że stać ich na więcej niż jeden transfer. - Mamy na to budżet - zaznacza prezes klubu Joan Laporta i nie kryje, że jednym ze wzmocnień może być napastnik Joao Felix.