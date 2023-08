Potężny cios w Barcelonę. W tle sprawa Roberta Lewandowskiego

Klub cały czas próbuje pozyskać Bernardo Silvę z Manchesteru City , zastanawia się nad zatrudnieniem Neymara , ale zapadła również decyzja, by już teraz spróbować sprowadzić Vitora Roque .

18-letni Brazylijczyk piłkarzem Barcelony ma się stać w styczniu , ale teraz Katalończycy chcą to zdecydowanie przyspieszyć. Powód? Osłabienie ofensywny poprzez odejście Ousmane Dembele .

"Barcelona się aktywizuje i rozpoczęła starania, by ściągnąć Roque już tego lata. Athletico nadal jednak nie chce się na to zgodzić , bo okno transferowe w Brazylii jest już zamknięte i nie mają możliwości zastąpienia 18-latka" - napisało "Mundo Deportivo".

Wygląda jednak na to, że Barcelona znajduje się w bardzo trudnym położeniu, ale mimo to nie zamierza składać broni. Tyle tylko, że władze Athletico właśnie dały jasno do zrozumienia, że swojego zawodnika teraz nie zamierzają nigdzie puszczać.