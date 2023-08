Posypały się kary. Barcelona ma problem

Inauguracyjna potyczka mistrzów Hiszpanii w Getafe ma szansę, by przejść do historii jako jedno z najbrzydszych spotkań tego sezonu w La Liga. Taktyka gospodarzy oparta była na ostrej grze i kradnięciu każdej sekundy, co doprowadziło do tego, że w ciągu 116 rozegranych minut, piłka poza grą była przez 60 minut i 43 sekundy.