Polka kometuje mecze w Barca TV. Oglądają ją miliony

Na co dzień pracuje w PZPN, a dokładniej w portalu Łączy Nas Piłka, w której zajmuje się social mediami skupiającymi się przede wszystkim na tym co dzieje się wokół reprezentacji Polski. Od niedawna spełnia marzenia związane z Barceloną .

W programie "Dzień dobry TVN" opowiedziała, jak zakochała się w piłce i Barcelonie. Duży wpływ miał na to jej tata, który też był fanem klubu z Camp Nou. Nie tylko namiętnie oglądał mecze, ale też jeździł do Hiszpanii i często zabierał córkę. - Kiedyś w hotelu leciała Barca TV i Natalia powiedziała, że kiedyś też będzie prowadziła tam program - mówi w programie Tadeusz Ostrowski.

Miłość do Barcelony i Ronaldinho

Natalia: - Rzeczywiście pasją do piłki zaraziłam się od taty. Pierwsze mistrzostwa, które pamiętam to te z 2006 roku. Kolejną miłością obok Barcelony był Ronaldinho. Mój wychodzenie na imprezy było uzależnione od terminu meczu. Weekend był pod to zaplanowany.