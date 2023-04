Podwójna szansa dla Barcelony i Lewandowskiego. Polak odeprze atak?

To niezwykle ważne spotkanie dla Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Jeśli „Duma Katalonii” pokona Gironę (godz. 21, transmisja Eleven Sports, relacja na sport.interia.pl) jedyny duży sukces w tym sezonie – mistrzostwo Hiszpanii, będzie miała na wyciągnięcie ręki. Dla Polaka to okazja, by odskoczyć Karimowi Benzemie w walce o koronę króla strzelców.