Plan awaryjny Barcelony. Tego zawodnika Xavi chciał od dawna

Na posiedzeniu pionu sportowego zauważono, że trener Xavi Hernandez ma w tym momencie zdolnych do gry tylko 18 zawodników z pola, w tym młodych Lamine Yamala i Fermina Lopeza. Pole manewru nie jest więc szerokie. Do niedawna skupiano się na tym, by sprowadzić zimą Roque. W klubie widzą bowiem potrzebę zwiększenia rywalizacji w ataku i zdobywania większej liczby goli.

Brazylijczyk ma umowę z Barceloną podpisaną od lipca 2024 roku, ale trwały rozmowy, by sprowadzić go już zimą. Potrzebne było jednak 40 mln euro ze sprzedaży udziałów w jednej z firm należących do klubu. W międzyczasie poważnej kontuzji doznał Gavi i nie zagra do końca sezonu. To spore problemy dla trenera Hernandeza.

Według "Mundo Deportivo" Barcelona dostała w środę informację, że zimą może sprowadzić zawodnika, którego koszty utrzymania nie przekroczą 80 procent zarobków Gaviego do końca sezonu. Z jednej strony nie musiałaby do końca roku znaleźć 40 mln na Roque, z drugiej musi zapełnić lukę po Gavim, To dylemat, który - zgodnie z przepisami - musi rozstrzygnąć w ciągu 30 dni od kontuzji Hiszpana.

Lo Celso za Gaviego czy Roque jako straszak dla Lewandowskiego?

Barcelona znalazła też potencjalnego zastępcę za Gaviego. To Giovani Lo Celso, obecnie zawodnik Tottenhamu. Do Premier League trafił w 2019 roku z Betisu, a więc zna realia La Liga. W zespole z Sewilli imponował statystykami. We wszystkich rozgrywkach w sezonie 2018/2019 zdobył 16 bramek i zaliczył sześć asyst. Tyle nie osiągnął przez kolejne 3,5 roku w londyńskim klubie.

Przez ostatnie półtora sezonu też grał w La Liga - był wypożyczony do Villarreal. Tu trochę na przeszkodzie stanęła kontuzja, przez którą nie pojechał na mistrzostwa świata i nie zdobył tytułu. W sumie w 51 występach zdobył trzy gole i miał cztery asysty.

Wrócił do Tottenhamu, ale ponad miesiąc leczył uraz, zagrał w trzech meczach - razem 83 minuty. Ma kontrakt do czerwca 2025 roku. Lo Celso już latem chciał sprowadzić Xavi Hernandez. Teraz taką szansę otworzyła kontuzja Gaviego, ale w Barcelonie muszą podjąć decyzję, co jest ważniejsze - sprowadzenie napastnika czy pomocnika. Chyba że uda się szybko sfinalizować sprzedaż udziałów w Barca Studios i będzie 40 mln na wcześniejsze przyjście Roque.

Giovani Lo Celso nie zagra na mundialu w Katarze / AFP

Gavi / AFP

Vitor Roque / Maxi Franzoi / AFP