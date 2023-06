Piłkarz Barcelony rozwścieczył kibiców. Poszło o jedno zdjęcie

Barcelona Atletic w niedzielę zmierzyła się z Realem Madryt Castillo w meczu o awans do finału play-offów o występy w Segunda Division. Katalończycy byli w niezłej sytuacji, bo u siebie wygrali 4-2. Rewanż był jednak szalony spektaklem - do 78. minuty "Królewscy" prowadzili 1-0, ale później zdobyli dwie bramki, w tym decydującą w 95. minucie z rzutu karnego i ostatecznie wygrali w dwumeczu 5-4.

To oznacza, że Barcelona pozostaje w Primera Federacion , a Real o wejście do Segunda Division (zaplecze La Liga) zmierzy się z Eldense .

Zdjęcie piłkarzy Barcelony wywołało burzę

20-letni zawodnik "Dumy Katalonii" przebywa na wakacjach na Ibizie, gdzie odpoczywa m.in. z kolegami z zespołu - Ericiem Garcíą oraz Ferranem Torresem. To właśnie zdjęcie tego uśmiechniętego trio wrzucił na Instagrama Torre, a stało się to w dość niefortunnym momencie, bo ok. 10 minut po porażce rezerw Barcelony.