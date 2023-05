Piłkarz Barcelony okradziony podczas meczu. Przykra powtórka z rozrywki

Sobotni wieczór był bardzo udany dla Barcelony , która pokonała Real Betis na Spotify Camp Nou aż 4:0 i zachowała jedenastopunktową przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt. Mimo to w niedzielny poranek w miasteczku treningowym "Blaugrany" panowały nieco bardziej ponure miny. Jak czytamy w "Mundo Deportivo", wszystko to z powodu sytuacji Julesa Kounde , który przekazał kolegom, że w czasie rywalizacji z "Verdiblancos" jego dom został okradziony.

Po meczu francuski defensor wrócił ze stadionu do swojej posiadłości w Sitges. Szybko zobaczył, że doszło do włamania. Zgłosił sprawę zarówno klubowi, jak i policji, która podjęła czynności wyjaśniające. Wspomniany dziennik nie wspomniał o żadnych innych szczegółach. Na ten moment nie wiadomo więc, co dokładnie zostało ukradzione.